Jaanus Tepomees: lastelavastusi tuleb teha hoole ja pühendumisega

"Ringvaate" reporter Heleri All käis uudistamas Vanemuise teatris peagi esietenduva "Vennad Lõvisüdamed" proovis. Näitlejad tõdesid kui ühest suust, et kuigi teos räägib rasketest teemadest, peitub selles ka suures koguses ilu.

Lavastaja Tiit Palu teadis rääkida, et Astrid Lingrenini jõudis lugu surnuaias jalutades, mil naisterahvas märkas hauakivil kahe noorelt surnud venna nime. "Sealt see lugu hakkas tema jaoks peale," rääkis Palu Lindgreni "Vennad Lõvisüdamed" sündimisloost.

Lavastus räägib kahe venna elust pärast surma. Teises maailmas satuvad vennad seiklustesse ja peavad alistama kurja Tengili ning tema koletise Katla.

Palu tõdes, et kuigi tegemist ei ole tema lapsepõlveraamatuga, luges ta Lindgreni teost alles täiskasvanuna. "Olen sellest olnud vaimustatud."

Lavastuses astuvad vendade rollis üles Kaarel Pogga ja Oskar Seeman. Seemani täita jääb Karli osatäitja ning Poggal on au kehastada Joonatani.

Kuigi lapsepõlves oli Pogga Lindgreni raamatut lugenud, otsustas ta selle uuesti täiskasvanuna kätte võtta. Nii rääkis ta, kuidas teos muutis teda emotsionaalseks ja tõdes, et oleks võinud kohviku asemel raamatut lugeda hoopis kodus. "See on väga-väga õpetlik, kasulik, hea raamat," ütles näitleja ja lisas, et kuigi teos räägib rasketest teemadest, peitub selles ka väga palju ilu.

Ka näitleja Jaanos Tepomees sõnas, et kuigi teos räägib surmast, teeb Lindgren seda ilusal viisil. "Minu meelest Lindgren on leidnud väga ilusad vahendid kõnelemaks surmast kui nähtusest, mis on tegelikult elu." Samuti leiab ta, et lastelavastusi tuleb teha suure hoole ja pühendumisega. "Sellesse tuleb suhtuda täie tõsidusega."

Erinevalt tavapärastest draamaetendustest on Vanemuise trupp kaasanud "Vennad Lõvisüdamed" lavastamiseks ka kaskadööri, kelle abi kasutatakse lõpustseenis. Nii tõstetakse Pogga ja Seeman etenduse lõpus kõrgele õhku. "Loodame, et me kaela ei murra," sõnas Seeman, kelle sõnul on hea, et abiks on võetud trikimeister, kes aitab näitlejatel küllaltki ekstreemseteks olukordadeks valmistuda.

Näitleja Kaarel Pogga loodab, et pealtvaatajad saavad tükki vaadates nii naerda, ent tunnevad end ka liigutatult.