Jalmar Vabarna kolis perega Aafrikasse: tahtsime juhtme seinast võtta

Sandra ja Jalmar Vabarna võtsid aja maha ning põrutasid perega kaheks kuuks Lõuna-Aafrika vabariiki (LAV). Mõlemad tõdesid, et elu teisel pool maakera on mõnus ja nende päevad on täidetud valguse ning soojusega.

Põhjus, miks Vabarnad otsustasid mõneks ajaks Aafrikasse kolida, on lihtne. Nimelt otsisid nad taga soojust ning soovisid, et ka lapsed saaksid õues lühikeste pükstega ringi joosta.

Praeguseks on perekond Eestist eemal olnud natukene üle kuu aja. Esialgne plaan nägi Vabrnatel välja, et veedavad kuu aega Aafrikas ning järgmise kuu elavad hoopis Balil. Küll aga ei läinud see plaanipäraselt, kuna koroonapandeemiast tingitult on Balile keeruline pääseda. See-eest on Lõuna-Aafrika vabariik perekonna kõik ootused ületanud ning kodumaale naasta nad veel ei plaani.

Sandra Vabarna tõdes, et kuigi koroonaviirus levib kõikjal, on hetkel LAV-is olukord üsna rahulik. Avalikes kohtades on nõutud maski kandmine ja käte desinfitseerimine. Küll aga ei tule kohvikus näidata vaktsineerimistõendit.

Kuigi Jalmari soov oli Aafrikasse kolides siiski peamiselt puhata ja võtta nii-öelda juhe seinast, siis mõõdukas koguses teevad pereliikmed ka tööd. "Ega me siia puhkama ainult ei tulnud," rääkis Jalmar. Nii on näiteks Jalmar alustanud suvise muusikafestivali korraldamisega ning ära ei jää ka iganädalased bändikoosolekud.

Sandra Vabarna tõdes, et keskkonnavahetus on mõjunud neile hästi. Vabarnate viimane välisreis leidis aset 2019. aastal, mistõttu oodati Aafrikasse jõudmist väga. Esimesel nädalal LAV-is üritasid Vabarnad avastada võimalikult palju, kuid tõdesid juba õige pea, et pidev kiirustamine mõjub väsitavalt.

Küll aga ei peatu perekond kahe kuu jooksul ainult ühes kohas, vaid vahetatakse ka elukohti. "Meie jaoks on tohutult oluline see keskkond, kus me elame," rääkis Sandra, kes otsib pidevalt perele uusi majutuskohti. Naljatledes mainis Sandra, et ööbimiskohtade otsimisest on saanud tema uus hobi.

Kuigi LAV on tuntud ka oma kriminaalse taustaga, on Vabarnad seni kokku puutunud väga huvitavate ja toredate inimestega. "Kõik need kohad, kus me oleme käinud, on tundunud väga turvalised," ütles Jalmar, kelle sõnul on kohalikud ka väga lapsesõbralikud.