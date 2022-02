Beach Grindil esinevad Robin Schulz ja Wilkinson

Robin Schulzi hittide hulka kuuluvad "Waves", "Prayer in C", "Sugar" ja parajasti raadioedetabelites figureeriv "Young Right Now". Viimati külastas maailmakuulus muusik Eestit 2015. aastal Weekend festivalil. Samuti seob Schulzi Eestiga muusikasaade "Sugar Radio".

Suurbritanniast pärit Wilkinsoni tuntumad hitid on "Afterglow", "Used to This" ning äsja ilmavalgust näinud singel "Close Your Eyes". Juba veebruaris on oodata Wilkinsoni järjekorras neljandat kauamängivat "Cognition".

Kohalikest artistidest astuvad üles Nublu ja Gameboy Tetris. Samuti on kohal äsja Eesti Muusikaauhindadelt võite noppinud Noep, Wateva ja 5Miinust. Lisaks esinevad Fred V (Hospital Records), Jozels, Siimi, Futuristik, Mhkl & Javu ja Coverk x Byte. Beach Grind 2022 järgmised esinejad avalikustatakse kevadel.

Beach Grind 2022 toimub 8.-9. juulil Pärnu rannapargis.