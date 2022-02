Grete Paia Eesti Laulule eelnevast nädalast: see oli täielik tsirkus!

Enne suurejoonelist finaalvõistlust ei plaani Grete ja Andrei jääda loorberitele puhkama, vaid töötavad maksimaalse tulemuse nimel edasi. Nii seavad noored muusikud sammud näiteks lauluõpetaja Ithaka Maria juurde. Küll aga tõdes Grete, et üritab finaalvõistluseks tagasi saada enda hääle, mis vahetult enne poolfinaali kaduma läks.

Pöörane oli artistide jaoks ka poolfinaalile eelnev nädal. Nii suutis Türki lumevangi jääda Andrei, hiljem ei sobinud noortele tellitud esinemisriided ning paar päeva enne ülesastumist suutis Grete jääda tõbiseks. "See oli täielik tsirkus," sõnas Grete. Kuigi sündmused muutsid Grete ärevaks, suutis tekkinud virrvarris rahulikuks jääda Andrei.

Möödunud aastal astus Andrei Eesti Laulu laval üles Pluutoga. Kuigi nii Grete kui ka Pluuto on Andrei jaoks erinevad artistid, tõdes mees, et nautis mõlemaga esinemist. "Ma olen tänulik selle kogemuse eest," ütles Zevakin, kes tõdes, et oskab nüüd hinnata, kuidas on erinevate artistidega koostööd teha.

Kiidusõnu oma lavapartnerile jagus ka Gretel. "Ma väga nautisin," sõnas ta, kelle sõnul oli Eesti Laulu poolfinaalis esinemine tema jaoks üks parimaid. Varem on Paia Eesti Laulul üles astunud solistina, ent nüüd sai ennast proovile panna ka duetipartnerina.

Lugu peavad mõlemad artistid lihtsaks ja meeldejäävaks. Nii kõlab singlis kogunisti 35 korda fraas "Räägi, mis nüüd saab". "Sa jätad selle meelde!" ütles Andrei.