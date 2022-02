Liam Gallagher avaldas loo "Everything's Electric"

Värskelt avaldatud singli näol on tegu sissejuhatusega Gallagheri tulevasele kolmandale albumile "C'mon You Know", mis ilmub 27. mail. Muusik esitab uut lugu esmakordselt tuleval nädalal toimuval BRIT Awards auhinnagalal.

"Everything's Electric" on kirjutatud koos ansambli Foo Fighters ninamehe Dave Grohliga, kes muuseas mängib ka loo taustal trumme. Liam Gallagher ja Dave Grohl kohtusid esmakordselt mitmeid aastaid tagasi, kui Foo Fighters ansambli Oasis kontserttuuril kaasa tegi. Sellest ajast peale on andekad muusikud üksteise loomingut imetlenud ja tegemisi jälginud.

Singli produtseeris mitmekordne Grammy omanik ja Ivor Novello auhinna võitja Greg Kurstin.