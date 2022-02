Gloria Raudjärv: lahe, et "Tähtede lava" pärast mind siiani märgatakse

"Ma olin väga šokis, see kõik tuli nii kiiresti," rääkis Gloria "Terevisioonile" emotsioonist, kui ta laulusaate 2019. aastal võitis. "Mäletan, et kõik, kes mu ümber olid, nutsid õnnest, aga ma olin nii šokis, et ma ei saanud üldse nutta ega midagi," sõnas ta.

Pärast "Tähtede lava" hakkas talle riburadamisi tulema esinemiskutseid. "Käisin esinemas ETV kutsel ja mind kutsuti tutvumisõhtule, kus sain rääkida. Koos Lennaga esinesin ettevõtjate galal. Hästi palju võimalusi oli kohe pärast saadet, osadele pidin isegi ära ütlema," rääkis Gloria.

Ehkki tütarlapsel näitlemisega varasemaid kogemusi pole, kutsuti ta hiljuti ka häälenäitlejaks kahele filmile. "Minu arust oli see nii lahe, et mu häält märgati ja ka edaspidi "Tähtede lava" pärast märgatakse," ütles ta.

Praegu kirjutab Gloria oma muusikat ja esineb regulaarselt konkurssidel. "Saan teha oma muusikat ja minna lavale, et inimesi rõõmustada. Nii ongi minu jaoks kõik hästi." Praegu on noorel lauljal valminud üks päris enda lugu, ent ka teised peaksid varsti kuulajateni jõudma. "Mul tuleb mingi meloodia, mis hakkab kummitama ja siis ma mõtlen sellele sõnad. Siis kuidagi tuleb see laul," rääkis Gloria.

Uus "Tähtede lava" võitja selgub pühapäeval, 6. veebruaril. Gloria soovitab lauljatele teha laval täpselt seda, mida hing ihkab. "Õpetajad proovisid mulle ühte laulu, aga mina tahtsin midagi teist," meenutas ta, "nii et tehke ikka see valik, mis teile meeldib. See aitab edasi."