Rahel avaldas singli "Electrical"

"Minu jaoks räägib see pala enda energia tagasi võtmisest ja on omamoodi hoiatuseks neile, kes halbade kavatsustega ligi üritavad hiilida," ütles Rahel.

Lugu valmis koostöös produtsent Ivo Leesariga ning Raheli bändiga, kuhu kuuluvad Heikko Remmel, Martin Petermann, Artis Boriss ning Fredi. Viimasega on valminud ka varasemad lood "Good Gracious" ja "Sunday Night", mis ilmunud TIKS rekords alt.

"Arutasime ükskord sõbrannadega, et mis meie suurimad veidrused on ja mulle meenus tõsiasi, et väga tihti tänavavalgustid minu läheduses kustuvad või süttivad. Nii tihti, et ma hakkasin seda tähele panema. Väidetavalt on see seotud emotsionaalse laengu intensiivsusega ja mu emotsioonid on alati olnud natuke isegi liiga suure laenguga, seega vabalt võib olla mingi elektrivälja küsimus. Tehnikaseadmetega pole ka liiga hea suhe olnud elu jooksul," sõnas Rahel.

"Electrical" sai ka muusikavideo, mis valmis koos Jaan Sinka ja Kristjan Taaliga, kes on ka Raheli varasemate videote taga. Koreograafia autoriks on tantsija Markus Ian Monak ja Rahel ise ning ilutegijaks Mari-Ly Kapp, stilistika autoriks on PUUE brändi omanik Sille Randviir.

Rahel sõlmis hiljuti lepingu Smuuv Recordsiga, mis on Warner Music Balticsi perekonda kuuluv plaadifirma.