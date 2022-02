Ott Lepland: üritan võistlusmomendi enda jaoks välja lülitada

"Ma arvan, et mu esitusega võib jääda enam-vähem rahule. Ega see vokaaltehniline aspekt ei olegi kõige olulisem, tähtis on ikkagi loo sõnum, sisu ja emotsioon. Vokaaltehnika on lihtsalt käepikendus sellele," ütles Ott Lepland.

Ott tõdes, et Eesti Laulul on tänavu väga tugevaid laule ning paljud neist jäid ka finaalist välja. "Ma katsun võimalikult palju enda jaoks seda võistlusmomenti välja lülitada, sest ma olen pannud tähele, et kui hakkan selle peale mõtlema, siis fookus läheb kõige tähtsamalt ehk esinemiselt ära. See ei ole sport, me teeme siin kultuuri, Eesti popmuusikat," rääkis ta.

Nüüd keskendub Ott Eesti Laulu finaalile, mis toimub 12. veebruaril. "Mu jaoks on oluline see, et esitus õnnestuks. Kui ma pärast sellele tagasi vaatan, saan ise rahul olla. Lõpptulemus on vääramatu jõud, meie seda otsustada ei saa, aga saame teha nii hästi, kui sel hetkel suudame," sõnas laulja.

Muusiku sõnul on ei ole publikuta esinemine tingimata halb. "Mõnes mõttes annab publik saalis palju energiat ja tunned nende ootusärevust, aga sellisel rahul ja vaikusel, mis ilma publikuta on, sel on ka mingisugune võlu," ütles Ott.