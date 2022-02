Eesti Laulu teisest poolfinaalist jääb kõrvale Minimal Wind koos Elisabeth Tiffanyga

Teises poolfinaalis osaleva koosluse Minimal Wind ja Elisabeth Tiffany osa liikmeid sai sel nädalal positiivse PCR-testi tulemuse ega saa seetõttu laupäeval lavale astuda. Nende võistluslugu "What To Make Of This" osaleb võistlusel veerandfinaaliks valminud muusikavideoga ja artistid lülitatakse otsesaatesse videosilla vahendusel.

Esimesest poolfinaalist jäid haigestumise tõttu kõrvale Elysa ja Merilin Mälk. Videoga osalenud Elysa tagas edasipääsu finaali ja saab seal üles astuda juba plaanitud lavasõuga.

Eesti Laulu teine poolfinaal toimub laupäeval, 5. veebruaril. Finaal leiab aset 12. veebruaril.