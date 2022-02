Elina Nechayeva: publikuta saal mu esinemist ei mõjuta

"Loomulikult kui ma tean, et saalis on mu armsad inimesed ja lähedased, kes hoiavad mulle pöialt, annab see energiat, jõudu ja motivatsiooni, aga samas ma tean, et kõik need inimesed on telekate ees ja vaatavad," rääkis Elina Nechayeva. "Ma tunnen nende energiat ja mõtet siin samas saalis, isegi kui see on inimtühi. Minu andmist ja laval tegutsemist see väga ei mõjuta."

Laval tõusis Elina piltlikult sama kõrgele kui tema laulu "Remedy" kõrgeim noot, mis on võimsamgi kui muusiku 2018. aasta eurolaulul "La Forza". "Ma pidin seda kõrgelt laulma nii füüsilises kui ka igas teises mõttes," rääkis Elina.

Kui publik oleks aga saalis olnud, oleksid inimesed tema sõnul kuulnud kõva müdinat, kui Elina oma loo ajal lavale prantsatas. "Telekatest jäid nad sellest heliefektist ilma," naeris ta. Finaalis lubas Elina lavale veidi nõtkemalt maanduda. "Loodan, et saab rohkem proove teha, et tehniliselt tuleks see väga ilusti ja graatsiliselt välja," sõnas laulja.

Mozarti ooperis "Võluflööt" Öökuninganna rolli kandev Elina ütles, et Eesti Laul on sama suur väljakutse kui osa ooperis. "Öökuninganna roll on olnud mu suureks unistuseks ja see täitus meie toredas Estonia teatris, mul on selle üle väga hea meel. Sama hea meel on, et sain lauluga "Remedy", mis on täiesti teine ooper, Eesti Laulu finaali!"