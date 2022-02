Stig Rästa: Eesti Laulul on varasem kogemus kõige tähtsam asi üldse

Stig Rästa sõnul on varasem Eesti Laulu ja Eurovisiooni kogemus see, mis tagab laval hea tulemuse. Lauljal seda kogemust ka jagub ja tema loo "Interstellar" hääletas publik ning žürii Eesti Laulu finaali.

"Kogemus mängib väga palju rolli. Ma tean, millele rõhku panna, leian üles kaamerad ja tean, kuhu täpselt vaadata iga kord, kui see punane tuli põleb," rääkis Stig Rästa. Laulja sõnul on muidugi ka neid artiste, kes kohe esimese korraga puusalt väga hästi esinevad, ent ta ise end selliseks ei pea. "Kogemus on kõige tähtsam asi üldse, minu jaoks on see ülitähtis olnud," ütles ta.

Lavale ägeda valgus-show toonud muusiku sõnul võiks ideaalis nii lava-show kui ka laul ja vokaal koos töötada. "Valgusega saab nii palju edasi anda – kui tahad refräänile jõudu taha, siis paned tuled põlema ja saadki. Tegelikult tunned seda ise ka ja äkki laulad paremini," sõnas Stig.

"Interstellar" on Stigi sõnul kõvema energiaga kui üldiselt tema kirjutatud laulud. "See on teisel level'il oma jõu poolest ja ehk see läks ka läbi teleekraani," ütles laulja.

Finaalsaate jaoks artistil konkreetseid üllatusi varuks pole, ent ta ütles, et proovib end paremini kokku võtta, näidata ja laulda.