Red Hot Chili Peppers avaldas esimese singli uuelt albumilt

Red Hot Chili Peppers avaldas esimese singli tulevaselt uuelt stuudioalbumilt. See on esimene kord, kui bändilt ilmub uut muusikat pärast seda, kui kitarrist John Frusciante bändiga taasliitus.

"Black Summer", millele ilmus ka muusikavideo, on Red Hot Chili Peppersi esimene singel pärast aastat 2016 ja esimene lugu, mis ilmub pärast seda, kui Frusciante bändi 2019. aastal naasis. See pärineb tulevaselt uuelt stuudioalbumilt "Unlimited Love", mis ilmub 1. aprillil.

Uus singel ilmus vahetult enne Red Hot Chili Peppersi plaanitud kontsertturneed, mille raames jagavad nad teiste hulgas lava ka A$AP Rocky, Thundercati, Anderson .Paak & The Free Nationalsi, Haimi, Becki, The Strokesi ja St. Vincentiga. Tuur peaks algama juunis ja vältama septembrini välja.

Red Hot Chili Peppersi eelmine album "The Getaway" ilmus 2016. aastal. Selle produtseeris Danger Mouse ja see oli viimane album koos Josh Klinghofferiga, kes liitus bändiga 2007. aastal. Vahetult pärast sunnitud lahkumist märkis ta, et see oli tema jaoks šokk, aga mitte üllatus, et ta Frusciante naasmise järel bändist välja visati.