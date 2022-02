Henrik Normann: Milling oli üks paremaid lavapartnereid, kes mul on olnud

"Madis oli tegev nii mitmel rindel, ma usun, et igalt rindelt võib leida väga palju inimesi, kes võiksid väga hästi Madisest rääkida," sõnas Raivo Tamm. "Minul oli see suur au tõepoolest temaga koos töötada, nii teatrilaval, kaitseliidus reservohvitseridena ja riigikogus. Mul on meeles riigikogust just see tema suur õiglustunne ja ebaõigluse vastu astumine."

Tamme sõnul pole ta kuulnud, et keegi oleks selgemalt ja täpsemalt rääkinud kaitseliidust kui just Madis Milling, kes oli kaitseliidu taasasutajaliige. "Ta oli igal pool täiega ja vapustav inimene," lisas ta.

Henrik Normanni tutvus Millinguga sai alguse Peda esimeselt kursuselt. Raadioeetrist alguse saanud Maie ja Valduri lood olid Normanni sõnul nagu tema ja Millingu abielu, mis neid nii pikki aastaid koos hoidsid. "Need rollid elasid nii võimast elu, et me ei saanud neid ka niisama lihtsalt jätta."

"Ma ei tea, miks me nii raske ala nagu naljategemise võtsime, aga sellega vist on nii, et kui kord oled sinna näpu andnud, siis ei taha alla anda. Madis allaandja ei olnud, ta oli selline pedant, kes enne lavale minekut tahtis alati, et keegi ei puutu tema rekvisiite ja tema asju. Meil oli alati oma skript ja me nagu hingasime... ta on üks paremaid lavapartnereid, kes mul on olnud," rääkis Normann.

"Viimasel ajal olime ja hingasime küll ühes ajas, aga mitte ühes majas. Aga kontakti me ei kaotanud kuni lõpuni," lisas Normann, kes pidi Millinguga esmaspäeva õhtul kohtuma.

Hea huumorimeel, soojus, töökus, kirg iga asja suhtes, mida ta ette võttis - nende sõnadega iseloomustas Normann varalahkunud sõpra.