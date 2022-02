Matsalu lahel pöörleb taas jääratas

Jääratta teeb eriliseks asjaolu, et see pöörleb paadimootori abil. Selle peal on olemas kettagolfikorv ja nii on võimalik harjutada kettaga liikuva märklaua tabamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimest korda rajas Ale jääratta mullu talvel, mil see ületas uudiskünnise ka rahvusvahelises meedias.

Ale sõnul tuli talle mullune piirideülene tähelepanu üllatusena ning midagi väga keerulist jääratta tegemises tema hinnangul pole.

"See on selline lihtne töö, et võta saag ja muudkui sae. Aga kuna jää paksus on tänavu märksa suurem kui eelmisel aastal, siis see protsess võttis pikemalt aega. Kui äsja mõõtsime, siis oli pea 40 sentimeetrit jää paksus," selgitas Ale.