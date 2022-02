EDM-i duo Hømi tegi remiksi Desiree Eesti Laulu võistlusloost

"See lugu on kirjutatud minu kunagiste kogemuste põhjal. Tahtsin, et see annaks edasi valu, mida kogesin ning oleks märk mu tugevusest, sest olen suutnud sellest valust edasi liikuda, õppida ja midagi luua," rääkis Desiree.

Hømi on uus klubimuusikat viljelev duo, mille liikmeteks Alvar Antson ja Frank "Kriis" Karjus. Alvar Antson on peamiselt tuntud laulukirjutajana, kes on töötanud koos artistidega An-Marlen, Inga, Steven Ilves, Tuuli Rand ja Kea. Frank Karjus on tuntust koguv noor laulja. Loo valmimisse andis panuse ka laulukirjutaja-produtsent Sander Sadam.