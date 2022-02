Anna Pihl: me kõik tahame teada, kust me oleme tulnud

"Me kõik tahame teada, kust me oleme tulnud, ja seda see saade pakub," rääkis saatesarja autor Anna Pihl.

Produtsent Piret Priisaare sõnul oli saatetegijatel huvi otsida ajalooallikatest tõestisündinud lugusid ning samal ajal leida seoseid omavahel suguluses olevate inimestega.

Saate alguses tutvustab peategelane ise enda suguvõsa ning räägib, kui palju ta sellest teab. Ühel hetkel toimub aga saates pöördepunkt, kus Anna Pihl jagab külalisega informatsiooni, mis ta on arhiividest ajaloolaste abiga välja leidnud.

"Tegelikult seal saates on läbivalt nii palju selliseid hetki, mis on emotsionaalsed," ütles Pihl ja lisas, et tegelikult on väga paljude inimeste elusaatus olnud sarnane.

Saatesse ei valita inimesi juhuslikult, vaid eeltöö nende suguvõsas on juba tehtud ning saatetegijad teavad, et ilmselt on seal ka palju huvitavat nii televaatajale kui ka peategelasele endale.

Saatemeeskond on endale appi võtnud ühe Eesti parima ajaloolase Fred Pussi, kes suudab arhiividest välja kaevata sellised lood, millega paljud inimesed võivad sattuda hätta. "Me ikkagi suudame sealt välja kaevata sellised üllatused, mida nad ei ole kuulnudki."

Kuigi saates kuuleb peategelane huvitavaid lugusid enda suguvõsast, üllatavad tegijad külalist ka tema uute sugulastega. Selleks, et uued sugulased võttel omavahel ei kohtuks, ja alles jääks üllatusmoment, käib meeskonnal pidev peitusemäng.

"Mõte, et me oleme teineteisega rohkem seotud, on südantsoojendav ja selle meeldetuletamine tähtis," lausus produtsent.

Õpi oma perelugu tundma

Rahvusarhiiv jagab iga kuu teisel komapäeval kell 15 uurijatunnis arhiivihuvilistele nõu, kuidas arhiivist infot leida ja allikaid paremini kasutada. Lisaks algaja arhiivikasutaja harimisele tehakse temaatilisi uurijatunde näiteks säilitamisest või külalistega teistest mäluasutustest.

Arhivaar Liina Lõhmus tutvustab veebruarikuises uurijatunnis pereloo uurimise algtõdesid, kuidas iseseisvalt uurimisega algust teha, millistele arhiiviallikatele ja andmekogudele võiks esmajärgus toetuda.

9. veebruaril kell 15 saab Lõhmuse uurijatundi jälgida ERR.ee portaalis.