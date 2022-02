Tomi Rahula: Eesti Laulu pole võimalik otse laulmata võita

"Oleme mõistvad ja suhtume artistidesse ühtmoodi, kedagi haiguse pärast kõrvale ei jäta," rääkis Tomi Rahula Vikerraadio saates "Huvitaja". Haigestunud artist saab poolfinaalist osa võtta oma muusikavideoga, mis valmisid kõigil veerandfinaalideks. Siiski soovivad korraldajad seda viimase hetkeni vältida. "Tahame artistile anda selle võimaluse, sest nii ta ise kui ka meie oleme mitu kuud selle nimel töötanud, et laulja saaks esineda selle võistluse õiges vormingus."

Saku suurhallis on välja töötatud ka plaan selleks, et artist saaks haiguse puhul siiski oma etteaste nii ära salvestada, et ta ei puutu kokku teiste artistide ega telemeeskonnaga. "Kui inimene on nii haige, et ta ei suuda tulla, siis loomulikult läheb video käiku. Video ei ole artistile nii hea kui lavaline esitus, sest võistluskontekstis näitab laval esinemine inimest inimesena, video on töödeldud ja nagu film," sõnas Rahula.

Sellist võimalust mehe sõnul pole, et poolfinaalis ja finaalis ainult muusikavideoga esinenud artist võistluse võidab. "Me ei saa video põhjal artisti Eurovisioonile saata juba seetõttu, et sinna tuleb esitada võitja salvestis laulukonkursi võistlusest. Juhul kui Eurovisioonile minnes ei saa artist näiteks seal võistelda, ei saa proovi teha ega üldse Eurovisiooni lavalegi, läheb käiku video, mis tehti kohalikus võistlusfinaalis või sellele eelneval lavaproovil. Muusikavideo põhjal seda võistlust võita ei saa," sõnas Rahula ja lisas, et artistid, kes osalevad esimeses poolfinaalis muusikavideoga ja finaali pääsevad, laulavad suure tõenäosusega lõppsaates ikkagi otse.

Lava jääb mõnele väikseks

Rahula sõnul on tänavu palju ägedaid ideid lavasõudeks. "Lava, mis võimaldab palju ja on suur, jääb mõnele artistile ikkagi väikseks," ütles ta. Ehkki ka korraldajad üritavad kastist välja mõelda, on võimalused siiski piiratud. "Mõned artistid esinevad isegi lavalt eemal. Lavasõud on igale maitsele - kellele meeldib rohkem tantsuline, kellele mõtlikum. Valgussõu annab hea ja erineva pildi," rääkis Rahula.

Lisaks võistlejatele astuvad laval üles ka külalisartistid. Kogu ürituse temaatika keskendub 20 aasta tagusele Eurovisioonile, mis toimus Eestis. "Oleme sidunud selle inimestega, kes on Eurovisioonil käinud, Eurolaulu või Eesti Laulu võitnud. Poolfinaalides teeme kummardusi nii Eesti võiduloole kui ka teistele võidulauludele. Üllatusi tuleb igasse poolfinaali ja ka finaali," ütles peaprodutsent.

Kuigi poolfinaalidesse publik lubatud pole, töötab Eesti Laulu tiim igapäevaselt selle nimel, et finaalis oleks publik saalis ja artist saaks tunda, mis ootab teda ees maikuus Eurovisioonil.

Kell 19.30 algavat Eesti Laulu poolfinaali näeb telekanalite ETV ja ETV+, ERR.ee portaali ja veebikanali Jupiter vahendusel. Kell 21 lülituvad otsesaatega Saku suurhalli Heleri All ja Jüri Muttika ETV2 vahendusel. Raadiokuulajateni vahendab Eesti Laulu algusega kell 19 Raadio 2.