Eurovisiooni üks õhtujuhtidest on laulja Mika

Laura Pausini on üks Itaalia hinnatumaid artiste. 2021. aastal võitis ta neli Latin Grammyt, Grammy ja Kuldgloobuse ning sai ajaloolise Oscari nominatsiooni – esimest korda esitati parima originaalloo Oscarile täielikult itaaliakeelne lugu.

Alessandro Cattelan on tuntud Itaalia saatejuht, keda itaallased on teles näinud juba 20 aastat. Cattelan on juhtinud meelelahutussaateid "Total Request Live", "Le Iene" ja "The X Factor Italy". Märtsis tõi ta ekraanile intervjuud kuulsustega saates "Alessandro Cattelan: One Simple Question".

Mika on Liibanonis sündinud briti artist, kelle tuntumad lood on "Relax (Take It Easy)", "Grace Kelly" ja "Love Today".

Laura Pausini, Alessandro Cattelan ja Mika juhivad nii Eurovisiooni poolfinaale, mis toimuvad Torinos 10. ja 12. mail kui ka suurt finaali 14. mail.