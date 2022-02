An-Marlen: Eestis on palju artiste, kellega tahaks koostööd teha

An-Marlen, pärisnimega Ingel Marlen Mikk, tõdes, et An-Marlen on tema teine mina. Nii rääkis muusik, et kui ta varem tundis, et ei saanud laval olla tema ise ja keeruline oli laulda isiklikest teemadest, siis artistinime alt on seda märksa lihtsam teha. "An-Marlen annab Inglile võimaluse olla staar ja artist!"

Küll aga unistab An-Marlen kunagi lavale astuda ka teiste muusikutega. "Eestis on väga palju artiste, kellega tahaks koostööd teha," sõnas An-Marlen, kelle arvates oleks huvitav muusikat teha koos Heleza või Maianiga.

Oma lapsepõlves kasvas An-Marlen üles hoopis klassikalise muusika keskel, kuna tema ema on ooperilaulja. Kuigi ooperilaulu poole artisti ei tõmmanud, oli tal soov õppida hoopis näitlejaks. Kuigi pärast gümnaasiumiõpinguid ei tahtnud An-Marlen enam muusika ega teatriga tegeleda, sattus ta siiski õppima Georg Otsa nimelisse Tallinna muusikakooli. "Ma usun, et elus lähevad kõik asjad niimoodi, nagu nad peavad," tõdes ta.