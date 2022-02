Video: Saku suurhall on Eesti Laulu esimeseks poolfinaaliks valmis

Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul on tema käed-jalad pidevalt tööd täis. "Kogu aeg on midagi teha, ja keegi tahab midagi," ütles Rahula ja lisas, et tema tööpäevad on lausa kaootilised.

Saku suurhallis toimuvatesse poolfinaalidesse pole publik lubatud ning põhirõhk läheb siiski lavashowle. Küll aga loodab Rahula, et 12. veebruaril toimuvasse finaali saavad pealtvaatajad siiski tulla, seda küll natukene väiksemas mahus.

"Me töötame selles rütmis ja vaimus, et me saaksime rohkem inimesi saali," tõdes ta. "Ma väga loodan, et on rohkem publikut saalis kui poolfinaalis," naljatles Rahula.

Hoolimata sellest, et publik ei saa poolfinaalis kohapealt kaasa elada, lubas Rahula, et televaatajad üllatustest ilma ei jää. "Kõik üllatused on kindlasti üllatavad ja nähtavad telekas," sõnas peaprodutsent, kes avaldas, et tulemas on ka üllatusesinejaid väljastpoolt võistlust.

Üllatusi pakuvad ka poolfinalistid, kellest nii mõnigi on otsustanud näiteks lava kohal lendamise kasuks. On ka neid artiste, kes liiguvad mööda traditsioonilist teed ning jätavad enda lavashow minimalistlikuks.