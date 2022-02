Flume jagas enda peagi ilmuvalt albumilt lugu "Say Nothing"

Austraalia muusikaprodutsent Flume avaldas singli "Say Nothing", mis on pärit tema uuelt albumilt "Palaces".

Flume teatas, et 20. mail on ilmumas tema uus stuudioalbum "Palaces". Äsja jagas muusik ka peagi ilmuvalt albumilt esimest lugu "Say Nothing".

Lugu "Say Nothing" sündis koostöös laulja ja laulukirjutaja May-A-ga. Uuel albumil teevad kaasa veel ka Damon Albarni, Caroline Polacheki, Oklou, Kučka ja Vergen Maria.

"See laul räägib selgusest pärast suhte lõppu," ütles Flume enda avalduses. "Kirjutasime laulu 2020. aasta keskel, kui pandeemia oli veel üsna uus. Olin esialgsest ideest vaimustuses, kuid alles siis, kui 2021. aasta alguses Austraaliasse tagasi jõudsin ja May-A-ga stuudios suhtlesin, ärkas see laul tõeliselt ellu," rääkis Flume.

Flume'i viimane album "Hi This is Flume" ilmus 2019. aastal ning fännid on ootusärevalt oodanud muusiku uut loomingut.

Flume'i tuntumate lugude hulka kuuluvad singlid nagu "Never Be Like You" ja "Holdin On". Samuti on ta teinud ohtralt remikse teiste kaasmuusikute töödest.

Loole "Say Nothing" ilmus ka muusikavideo, mida saad vaadata siit: