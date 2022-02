Maagiline number: Tallinna Õnnepalees abiellus 2.02.2022 22 paari

Kolmapäeval oli Õnnepalees töös korraga kaks saali ja abielu registreerimine toimus iga veerand tunni tagant.

Vastabiellunud Margot Kadak märkis vastupidiselt oma abikaasale, et kuupäev omas tema jaoks suurt tähtsust. "Kuna meie kooselu saadavad alati number kahed, siis sai selline otsus tehtud, et 2. kuupäeval abielluda."

Nii Margoti kui ka tema abikaasa Meelise jaoks on abielus ka oluline üksteisega arvestamine ja üksteisele ruumi andmine.

Paaripanija Anna Haldma tunnistas, et ta ise numbrimaagiasse ei usu ja tunnistas, et on inimesi paari pannud ka 13. kuupäeval.

Abiellunud Leili Veitfeldt-Veskimäe tunnistas, et tunne on nüüd natuke teistsugune küll. Leili abiellus oma abikaasa Margusega pärast 9-aastast kooselu. "Parem abielluda praegu kui mitte kunagi," märkis Margus.

Leili tunnistas, et kuupäev abiellumiseks sai mingil määral valitud teadlikult. "Tundus eriline päev." Margus numbrimaagiasse ei usu, aga see oli tema jaoks lihtsalt huvitav kuupäev, millal abielluda.

Tallinna Perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask ütles, et kolmapäeval oli tõepoolest paariminejaid tavapärasest rohkem. "Kuupäevad, mis on erilised oma numbrikombinatsiooni poolest, on alati nõutud ja oodatud. Meile ülesanne ja tahe on seda võimalust tuua."

Kask ütles, et planeerimata moel sai oli perekonnaseisuametis soovinud 02.02.2022 oma abielu sõlmida 22 paari. "Loodan, et kõik tulevad kohale ja see number 22 jääb ka meie jaoks püsima."

Kase sõnul on kuupäevaks 20.02.2022 neil planeeritud ja kirjas juba 30 abielu. "Sellel kuupäeval registreerime me lausa kolme saaliga."