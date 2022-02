Siim Aimla tahab teha halva kontserdi: loodan, et mind visatakse tomatitega

Muusik ja pedagoog Siim Aimlal on soov, et inimesed annaksid artistidele võimalikult ausat tagasisidet. Nii on ka Aimlal tahtmine, et kõik, kellele tema looming ei meeldi, loobiksid muusikut tomatitega.

Siim Aimla tõdes, et viimased kaks aastad on loomulikult jätnud jälje ka muusikavaldkonda. Kuigi Aimla praegu enda eriala vahetada ei soovi, leidub tal tuttavaid, kes on seda siiski teinud. Nii rääkis mees, et mõni tema muusikust kolleeg on läinud lausa õppima infotehnoloogiat või hoopis laevakapteniks.

"Ma isegi kaalusin, et läheks ka, aga ma pole veel seda teinud," mõtiskles Aimla laevakapteni elukutse peale, ent jäi siiski veendumusele, et pilli mängimine tuleb tal paremini välja.

Kuigi koroonapandeemial on mitmeid negatiivseid külgi, leidis Aimla, et see ei pruugi sugugi ainult nii olla. Nii tõdes ta, et paljud tema tuttavad hakkasid isolatsioonis märksa enam pilli harjutama, mistõttu on ka märgata, et muusikute tase on tegelikult tõusnud. "Ise saan ka pilliga paremini läbi," vaatas Aimla pandeemiale tagasi.

Küll aga tahab Aimla kultuuriruumis kuulda rohkem ausat tagasisidet. Kindlasti ei tohiks tema sõnul valida enda lemmikuid selle järgi, mis teistele meeldib. "Inimesed ei julge ise otsustada!" Nii ootab ka Aimla enda kontsertide külastajate hulgast ausat vastukaja ning artist on meeleldi nõus, et teda tomatitega loopima hakatakse.

"Ma teen siukse kontserdi lähima kahe aasta jooksul, mis on nii halb, aga ma panen skafandri selga ja jagan inimestele tomateid," rääkis Aimla. "Ma väga loodan, et keegi mind tomatiga viskab."

Hiljuti tuli Siim Aimla Funk Band välja plaadiga "Blind Date (with six singers)", mille puhul kavatsevad muusikud ka mööda Eestit tuuritama hakata. Aimla sõnul on uuel albumil sugemeid nii džäss- kui ka popmuusikast. "Ma usun, et ta võiks kõnetada küllaltki laia rahvamassi."

"Ma leian, et ma olen leidnud endale sellise koduse stiili," tõdes Aimla, kelle sõnul on ta hiljutise plaadiga igati rahul.