"Terevisioonis" valmis küünlapäeva supp

Küünlapäeva supi ehk paksu hapukapsasupi retsept pärineb Helena vanaemalt. Supp valmib hapukapsast, lihast ja kruupidest ning maitsestatakse seda retsepti järgi ainult soola, suhkru ja sinepiga.

"Külma vette lähevad lihatükid koos pekiga. Vanaisa õpetas, et maainimene peab ikka pekki ka sööma," rääkis Helena. Hea supi saladuseks on Eestimaine liha ja õige hapukapsas.

Kui lihavahu saab supilt ära korjata, läheb sisse hapukapsas koos porgandiga. Kruubid tuleb lisada kapsa peale. "Siis me enam suppi ei sega, vaid laseme kaane all tasasel tulel podiseda, sest kui kruubid põhja lähevad, jäävad need sinna kinni," selgitas Helena. Kui kruubid on pehmeks keenud, võib suppi jälle liigutada.

Tasasel tulel peaks supp vaikselt kaks tundi podisema. Kui tundub, et see liiga paksuks läheb, võib kuuma vett juurde lisada. Suppi maitsestatakse soola, sinepi ja suhkruga siis, kui liha ja kapsas on mõnusalt pehmed.

Sellist paksu hapukapsasuppi süüakse Helena peres kargetel talvepäevadel. "Sööme siis, kui lumehanged on taevani. Lükkame lume kokku ja võtame ühe kuuma kapsasupi. See on väga soojendav ja toitev," rääkis ta.