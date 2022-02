Laura-Liis Loos: ma ei oska farmist paremat töökohta ette kujutada

"Mulle meeldib mu enesetunne, kui ma loomadega koos olen. Mulle meeldivad kassid, koerad ja jänesed ka, aga olen leidnud end laudast ja hobuste kõrvalt," rääkis Laura-Liis "Terevisioonis".

Tema sõnul võib täiesti vabalt ka linnast lauta sattuda. "Võib-olla aitab kaasa maal elamine, sest sa pidevalt näed seda elu. Mina olen enam-vähem looduses kasvanud, see kindlasti aitab kaasa, aga ma arvan, et linnast on ka täiesti võimalik lauta sattuda," ütles ta.

Hirmu pole neiu ühegi looma ees tundnud, pigem tunneb ta end nendega koduselt. Edaspidi tahab Laura-Liis tegeleda just suurte loomadega - kas veiste või hobustega.

"Praegu teen farmis põhiliselt vasikatele vere- ja uriiniproove, vahepeal mõõdame poeginud lehmade ketoositaset ja üldjuhul aitan sellega, millega palutakse," sõnas Laura-Liis. Teoreetiline teadmine tulebki Laura-Liisile koolist, praktiline aga laudast, kus on kuskil 2000 looma. "Käin pidevalt vaatamas oma esimest vasikat, kelle ma vastu võtsin. Enam-vähem tunnen numbrite järgi loomad ära," ütles ta.

Farmitöö on vähemalt tema tutvusringkonnas populaarsust kogunud. "Mu sõbrannad on küsinud, et äkki saaks ka suvel lauta tööle. Huvi minu tutvusringkonnas on suur." Töö meeldib talle, sest see pakub vaheldust. "Kogu aeg liigud ja saad uusi asju teha looduses värske õhu käes. Ma ei oska paremat töökohta ette kujutada," lausus Laura-Liis.