Andrei Zevakin: meie loo märksõnaks on minu ja Grete vaheline keemia

Muusik Andrei Zevakinil on käimas kibekiire Eesti Laulu proovide periood. Esimene poolfinaal, kus ta koos Grete Paia ja looga "Mis nüüd saab" üles astub, on kohe-kohe ukse ees.

"Kõigepealt teen hääle soojaks, siis lähen lavale, proovime lava-show läbi. Eks see selgub neljapäeval, mida laval näitame," rääkis Zevakin oma eelseisvast proovist Raadio 2-le.

Ehkki Andrei Zevakin on Eesti Laulul esinenud mitmel korral, ei ole ootusärevus kadunud. "Alati on äge seda läbi elada. Natuke olen pettunud, et rahvast ei ole. Teist aastat järjest saan esineda ainult Eesti Laulu crew'le," sõnas ta.

Metsikut koreograafiat Zevakini sõnul nende loo puhul oodata pole. "Märksõna on minu ja Paia omavaheline keemia."

Youtube'i sisuloojal on kavas ka üks suuremat sorti projekt, nimelt hakkab ta tegema tõsielusaadet, mida filmitakse Türgis luksuslikus villas ja mille peaauhinnaks on 30 000 eurot. "Me tegime seal reklaamklipi ära, tahtsime varem koju minna, aga ei saanud. Kaks-kolm päeva olime seal lisaks," rääkis Zevakin, kes teatas eelmisel nädalal, et jäi Türki lumelõksu.

Zevakini sõnul on Eesti tõsielusaadetel pigem negatiivne tagasiside, tema aga loodab oma show'ga pakkuda kvaliteeti. "Me lähme Türki, Vahemere äärde, kus on ilus villa ja ilusad vaated," ütles ta.

Reageerimisvideotega menu saavutanud Zevakin on täielikult iseenda peremees - ta valib, millal ärkab ja millal tööd teeb. "Üritan võtta nii palju päevast kui võtta saab. Kindlasti on omamoodi kogemus kaheksast viieni töötamine, see on turvaline, aga mina töötan 24/7, graafik ei lõpe," rääkis Zevakin.

Oma videotega üritab ta viisakas olla ning tunnetab enda sõnul hästi piiri, millest üle minna ei tohiks. "Eks ma lähtun sellest, et välimuse ja selliste asjade kallal ei noki, mida inimene ei saa muuta. Reageerin sellele, mida ta on öelnud või kuidas käitunud. Mingil määral tunnetan piiri, kus inimene solvuda võib," ütles Zevakin.