Video: "Terevisiooni" promoklipp viis saatejuht Owe Peterselli kalale

"Terevisioon" on äsja valmis saanud enda uue promoklipi, millega kutsuvad vaatajaid ärkama hommikuse saate taustal. Nii jõudis ka saatejuht Owe Petersell järeldusele, et "Terevisiooni" saab vaadata isegi jääaugu ääres kala püüdes.

16-sekundises klipis näeb saatejuht Owe Peterselli püüdmas kala Kadrioru Luigetiigil. Ehkki sel korral kala kahjuks Owel saada ei õnnestunud, tõdes ta siiski, et on ise suur kalamees.

"Mul on kodus mitmeid akvaariumeid ja olen lapsepõlves käinud isaga palju kalal," ütles ta, kuid lisas, et peamiselt harrastab ta kalastada pigem teistel aegadel kui talvel. "Talvel mul sellist kannatust ei ole, et ma istuks tunde ja tunde jääaugu kõrval."

Promoklipi filmimisel juhtus ka huvitavaid seiku. Nii tuli võttemeeskonna juurde ka uudishimulik pargivalvur, kelle sõnul ei tohi tiigi jääl üldsegi käia. Veel vähem oli pargitöölise sõnul seal lootust üldse kala saada.

Hoolimata olematust saagist, ei lasknud Owe ennast heidutada ja tõdes, et tekkinud tunne oli täitsa päris. Olulist rolli tunde tekkimisel mängis ka ilm – sadas paksu lund ja tuul vilises kõrvus. "Kui ma silmad kinni panin, siis oli küll tunne, et saan kohe suure kala kätte!"