Kalamaja kass Augusti peremees: tema sisemine olek tõmbab inimesi

Üheksa-aastane August on võitnud endale Kalamaja inimeste südamed. Peale selle on tal ka internetis enam kui paartuhat fänni. Augusti Facebooki lehe mõte on peremehe Silveri sõnul dokumenteerida Augusti elu. "Tal on tekkinud suured fännid ja neile saab teada anda, millega August tegeleb. Kui uudiseid vaadata, siis seal on pigem mustad toonid, aga kui vahepeal seda oranži karvakera näed, on natuke rõõmsam päev," rääkis Silver.

Facebooki leht sai Augustile esiti loodud hoopis selleks, et naabritele, kelle juures Augustile käia meeldib, teada anda, et kass on piimatalumatu. "Ootamatult said pildid populaarseks ja sealt hakkas leht kasvama."

Naabridki saadavad pilte, kui August jälle nende uksest sisse tatsab. "Ta on roninud pesumasinasse, kust just on puhas pesu välja tulnud. Üks naaber ütles, et ta ostab Augustile paremat toitu kui oma kassidele ja veel vannitab ka teda," ütles Silver.

Kalamaja tänavatel promeneerida meeldib kassile siis, kui pole väga külm ja sombune. Praegu ajab ta kiirelt õues oma asjad ära ja tuleb tuppa tagasi. "Suvel püüab hoovis hiiri ja neid on palju. Kui kasse hoovi peal poleks, ei kujutaks ette, mis saaks. Ta püsib kvartali raadiuses ja maja ees, kus on pidevalt päike ja hästi soe. Istub maja ees ja naudib mööduvaid inimesi ning loomi," rääkis Augusti peremees.

Kui koroona veel ei kimbutanud, oli August menukas ka turistide seas. "Turistid käisid ja fotoaparaadid välkusid. Ilmselt ei tulnud nad tema pärast, aga see, et linnas on kass, kes ei näe kasimatu välja, tundus nagu vaatamisväärsus," muigas Silver. Ühel päeval tuli isegi võttetiim Moskvast kohale, et Augustist saadet teha. "See polnud see päev, kui Augustile poseerida meeldis. Siis nad jäidki oma kahe droonikaadri juurde."

Ühe korra on juhtunud, et Augusti inimeselembus on talle kätte maksnud. Vanem naisterahvas, kelle enda kass oli ära surnud, võttis Augusti kaasa. "Terve Kalamaja oli kadunud kassi kuulutusi täis, igal õhtul käisime teda otsimas. Palju infot tuli, et Augustit nähti, aga kui kohale läksime, saime teada, et Kalamajas on väga palju punaseid kasse," rääkis Silver. Kui August paari kuu pärast võõra naise juurest lõpuks plehku pistis, leiti ta Lasnamäe tänavatelt. Tänu kiibile sai kassike oma koju tagasi.

Silveri sõnul on Augusti sisemine olek see, mis inimesi tõmbab. "Paljud, kes tulevad töölt koju ja kellele Kopli tänav trajektoorile ei jää, tulevad ringiga lihtsalt selleks, et äkki August on maja ees ja talle saab pai teha," sõnas ta.

Kohalikud armastavad Augustit lausa nii väga, et viimasel kaasava eelarve hääletusel sai idee luua Kass Augusti promenaad ülekaaluka võidu. Tänav loodetakse valmis saada sügisel. Idee selleks tuli Augusti ja Silveri naabritelt, kes mõtlesid, et võiks linnaruumi kenamaks ja inimsõbralikumaks muuta, et see poleks nii autokeskne.