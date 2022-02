Kultuurikriitik Keiu Virro: Disney on algusest peale olnud problemaatiline

Nädalavahetusel avaldati pilt Minnie-Hiirest, kes kannab oma täpilise kleidi asemel hoopis pükskostüümi. "Suur sensatsioon saabus, hoolimata sellest, et Minnie on peaaegu sada aastat olnud muutumatu," rääkis kultuurikriitik Keiu Virro "Ringvaatele".

See pole aga sugugi ainus muutus, mille pärast Disney fännid pahased on. Nimelt tahab Disney teha uusversiooni "Lumivalgekesest ja seitsmest pöialpoisist". "Troonide mängu" näitleja Peter Dinklage, kel on kääbuskasvu vorm akrondoplaasia, väitis et pöialpoiste kajastamine filmis on tagurlik. Tema suurimaks kriitikaks oli viis, kuidas neid tegelasi kujutatakse - ühtpidi on pöialpoisid edumeelsed, samas elavad ikka kõledas koopas. Disney teatas seepeale, et toob filmi uusversiooni ekraanile nii, et keegi poleks solvatud ja kõik tunneks end hästi.

"Disney on algusest peale olnud üsna problemaatiline. Seal on olnud rassistlikke käsitlusi ja muud," ütles Virro. Samas ei ole kultuurikriitiku sõnul pahameel Disney suhtes üdini halb, sest eri arvamustest võiks kujuneda sisukas arutelu.

Kriitikat on saanud ka Disney 1940-ndate film elevandipoiss Dumbost. "Seal on kamp vareseid, kes on väga lõbusad, aga nende probleem on selles, et nad karikeerivad nii häälelt kui ka olemuselt mustanahalisi. Nende bossi nimi ongi Jim Crow, kelle nimelised seadused lubasid USA-s rassilist segregeerimist 1960-ndateni välja," rääkis Virro. Samas on naise sõnul tegelased nutikad, iseseisvad ja aitavad Dumbot. "See on kahtlemata problemaatiline ja sellest tuleb rääkida, ent see pole üdini halb."

Ameerika põliselanike kujutamisega on olnud probleeme 1995. aasta filmis "Pocahontas". Teisalt kiidetakse, et sealsed tegelaskujud üldse ekraanile jõudnud on.

Muusikali "Hamiltoniga" näitab Disney, kuidas saab positiivselt käsitleda kõikvõimalikku mitmekesisusega seonduvat. "Jutt käib USA algusest riigina, kus olid võimupositsioonidel ainult valged inimesed. Selle muusikali autor ja ka peaosatäitja seda aga ei ole. Kuna talle ja teistele, kes on erinevad kui valged heteroseksuaalsed Ameerika mehed ei ole rolle, otsustas ta need ise kirjutada. Sellest sai üleilmne superhitt," sõnas Virro.