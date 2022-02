Anna Pihl: "Pealtnägija" lood käivad minuga kogu aeg kaasas

"Töö oli "Pealtnägijas" raske," ütles Anna Pihl Raadio 2 hommikuprogrammis. Kuna nii Anna kui ka tema abikaasa Kristjan Pihl mõlemad "Pealtnägijas" töötasid, muutus selline elurütm liialt intensiivseks. "Nädalavahetused olid alati kinni ja kui väike laps on kodus, siis keegi võiks ka meie väikse Astaga nädalavahetusel kodus olla. Tegelikult on tore ka eraldi töötada," rääkis ta.

Nüüd veab Anna saatejuhina hoopis teistsugust projekti - reedel alustab ETV-s kaheksaosaline saatesari "Sinu uus sugulane", mille avaosa Tõnis Niinemetsaga osutus erakordselt menukaks.

Varem ka "Ringvaates" ja "Aktuaalses kaameras" töötanud Anna ütles, et just "Pealtnägija" lood on need, mis jäävad temaga kaasas käima. ""Ringvaade" või "Aktuaalne kaamera" on väga päevakajalised. Kui otse-eeter lõpeb, paned ukse kinni ja õhtul on lugu unustatud. Homme on järgmine saade ja sa teed nii hästi kui oskad," rääkis ta. ""Pealtnägija" lood on sellised, mis käivad sinuga kaasas. Mul hakkab varsti jälle üks kohtuistung "Pealtnägija" ajast, kuigi ma pole seal aastaid töötanud. See käib kaasas kogu aeg, kulutab ja väsitab, sest lood on rasked," ütles Anna.

Üheks selliseks oli kalatootja M.V.Wooli ja listeeriabakteri juhtum. "Ma olen selline inimene, kellele lähevad väga korda teiste tunded ja eks ikka oli Matist kahju. Ma ei taha kindlasti kellelegi põhjuseta liiga teha. Rääkisime asjast, sest inimesed olid saanud listeeriabakteri, mida leidus ka M.V.Woolis, ja olid jäänud haigeks ning mõned isegi hukkunud. Selles mõttes oli see põhjusega lugu," sõnas Anna.

Kajastus listeeriaskandaalist tõi Annale ka Bonnieri preemia. Ajakirjanikest kiidab ta ise Holger Roonemaad, kelle iga suure loo järel tahaks Anna talle vaid kiidusõnu avaldada. Oma lemmikajakirjanikuks peab aga abikaasat. "Kõige suurem fänn olen oma abikaasa Kristjan Pihlile, tema on minu meelest ka Eesti parim ajakirjanik!"