EiK ei välista Eesti Laulul osalemist: võib-olla kunagi kindlasti!

Muusik EiK tuli hiljuti välja oma viienda albumiga "uduvaip". Raadio 2 saates "R2 Pulss" tõdes artist, et muusika kirjutamine on talle hingelähedane ning ühtlasi ei välista ta kunagi ka Eesti Laulul osalemist.

Lisaks muusika kirjutamisele on EiK lõpetamas hetkel ka ülikooli, mistõttu leidub tema tihedas ajagraafikus vähe vaba aega ning kohustusi tuleb mõnikord täita ka öötundide arvelt.

Isegi, kui hetkel on artistil kiire, ei soovinud ta kauem enda albumi "uduvaip" ilmumisega oodata. "Ma ei tahtnud jätta neid lugusid seisma, kuna need olid sisuliselt valmis juba eelmise aasta lõpus."

Esimestest muusikalistest katsetustest täitub EiKil peagi seitse aastat. Viis seni ilmunud plaati on artist välja andnud üpriski lühikeste ajaperioodide tagant. Nii tõdes ta, et on märganud oma karjääris ja oskustes arengut.

Hiljutine plaat kõlab EiKi sõnul just nii, nagu ta ise on seda alati soovinud. Niisiis ei kuulu tema sõnul plaat kindlasti räppmuusika valdkonda, vaid pigem liigub tasapisi indie muusika poole.

"Eesti rahvusmuusika on indie!" ütles EiK, kelle sõnul on aastate jooksul tulnud talle kindlasti asutajaid juurde. "Ma ei tunne küll, et keegi oleks ära läinud vahepeal."

Tuttavad on soovitanud EiKil osa võtta ka Eesti Laulu konkursist. Küll aga tõdes artist, et iga aasta, kui laule võistlusele oodatakse, ei ole tal parasjagu miskit saata. "Võib-olla kunagi kindlasti!" oli muusik lootustandev.

Kuigi mitmed muusikud on loobunud albumite ilmumisest, leiab EiK, et tema puhul selline formaat sobib. "See on selline terviku leidmine," tõdes ta ja tõi näite filmindusest, kus kõik algab ühest stseenist ning lõpptervikuna ilmub täispikk film.

Albumi "uduvaip" statistikat jälgides rääkis EiK, et tema kuulajad on püsivad ning kuulavad albumi üldjuhul otsast lõpuni ära. See on tema meelest tore, sest inimesed võivad tihtipeale olla püsimatud. Samuti andis artist lootust, et "uduvaip" ei jää kindlasti tema viimaseks albumiks.