Bengali kasside kasvataja: nende metsik välimus on petlik

"Mulle meeldis nende muster ja välimus, nii et ostsin endale ühe kassi. Aga nad hakkasid mulle nii õudselt meeldima, et pidin neid juurde võtma," rääkis bengali kasside kasvataja Kätlin, kellel nüüd on kümme täiskasvanud kassi ja pidevalt ka viis kuni kümme kassipoega. Kolm neist - hõbedane Cezar, pisike Bagheera ja tumepruuni karvaga Ellie said ka "Terevisiooni" tele-eetris olemist nautida.

Bengali kassid said alguse, kui aasia leopardkass paaritati kodukassiga, et saada metsiku kassi välimust, ent kodukassi leebemat olemust.

Kätlini sõnul on bengali kassid väga sõbralikud. "Nende metsik välimus on petlik, oma loomult on nad sõbralikud ja eriti lastega," rääkis ta. Inimesed nendele pisikestele kiskjatele meeldivad. "Nad on hästi sotsiaalsed. Kui inimest pole, siis nad kas magavad või mängivad omavahel, igav neil pole ja mängimist leiavad alati," sõnas kasvataja. Peale selle on bengalid tema sõnul ka hea õppimisvõimega. "Nad saavad kiiresti aru, mida tohib ja ei tohi kodus teha."

Bengali kass Caesar Autor/allikas: ERR

Majesteetliku mustriga bengali kasside kasukas ei vajagi nii palju hooldust kui võiks arvata. "Ma pole ühtki oma kassi pesnud ega kamminud. Bengali kassid ei aja ka karva, vahel ainult stressiolukorras," ütles Kätlin.

Kui kassid üldjuhul vett ei salli, siis bengalitele meeldib see kasvataja sõnul väga. "Suvel olen pannud neile õue suurema veekausi, kus nad saavad sees käia," rääkis Kätlin, kelle kassidele meeldib isegi koos perenaisega duši all käia. Iseäranis põnev on kiisukeste jaoks ka kraanist tilkuv vesi.

Kodulemmikuks saab bengali kassi korraliku kasvataja käest 1500 euroga. "Me teeme alati geeniteste, kui võtame aretusse kassi," sõnas naine. Testiga tuvastatakse, kas kassil on geneetilisi haigusi. Näiteks võivad bengali kasse kimbutada neeruprobleemid.