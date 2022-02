The Chainsmokers tuli pärast paariaastast pausi välja uue looga "High"

Duo enda sõnul iseloomustab "High" tänapäevaseid suhteid, kus ollakse armastuse nimel valmis minema enneolematutesse kõrgustesse. Küll aga on mõned inimesed suhtes õnnetud, mistõttu valetavad nad nii endale kui ka teistele.

The Chainsmokers on koostööd teinud mitmete nimekate artistidega, nende seas näiteks Coldplay ja Halsey. Lugudest on muusikaedetabeleid vallutanud singlid "Closer", "Something Just Like This" ning "Don't Let Me Down".

Loole ilmus ka muusikavideo, mida saad vaadata siit: