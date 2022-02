Hiina meditsiini õppejõud: peame enda harjumusi muutma

Karina Laurits tõdes, et Hiina uusaasta saabudes tal üldjuhul kindlaid traditsioone ei ole, ent on siiski mõne korra kodu kaunistanud punastes toonides.

Punane värvus on hiina kultuuriruumis levinud. Nii teadis Laurits rääkida, et vanasti levis legend, mille järgi kiusas talvel elanikke koletis, kes kartis punast värvi ning lärmi. Kuigi lärmi ei soovinud Laurits enda kodus teha, otsustas ta majapidamise kaunistamise ja koristamise kasuks. "Visatakse vana välja, et uus saaks tulla!"

Hiina kalendri järgi on tänavune aasta pühendatud tiigrile. "Hiina kultuur arvestab alati sellega, kuidas on kosmilised energiad," ütles Laurits, kelle sõnul on kosmilisi energiaid viit tüüpi: vesi, tuli, metall, maa ning puu. Lihtsamalt öeldes kirjeldavad need tüübid energiate liikumist universumis.

Laurits seletas, et kõik energiad, mis liiguvad üles suunas, on tule tüüpi energiad. Alla liikuvaid energiaid kutsutakse jällegi vee tüüpi energiateks. Kuna tänavu on tegemist veetiigri aastaga, seostub see eelkõige just alla liikumisega. Samuti on veega seotud külmus, pimedus, hirm, ent ka ka vaimne selgus.

Veetiigri aastal peaksid inimesed Lauritsa sõnade kohaselt käituma rohkem oma loomuse järgi. "Otsida seda iseenda teekonda," ütles ta ja lisas, et ei ole vahet, mis aastal inimene on sündinud. "Igal aastal võiks lähtuda pigem sellest, mis see minu enda sisemine vajadus on."

Tervis peitub tasakaalus

Hiina meditsiinis on põhirõhk ennetamisel. "See hakkab juba põhimõtteliselt elukommete reguleerimisest aastaaegade ja muude loodusrütmide järgi," ütles Laurits. Nii rääkis õppejõud, et tegelikult on Hiinas uue aasta pidustused seotud hoopis kevade saabumisega.

Kevad on aeg, mil inimene peab ennast kaitsma külma eest, ent samas peab ta muutma enda energiad rohkem aktiivseks. Seda saab teha näiteks liigutades või toitumist jälgides. Nii võiks toidulaualt leida rohkem rohelist.

Oluline on ka leida rütm oma päevastes ning öistes tegemistes. Laurits ei soovita vaadata mõned tunnid enne uinumist ekraani. Seda ei tohiks teha ka esimese asjana hommikul ärgates. "Luba endale see hommik rahus," ütles ta ja lisas, et keskenduda võiks sel juhul näiteks söögile. "Peame oma harjumusi muutma," tõdes õppejõud.

Üks Hiina meditsiini põhialus seisneb ka mõõdukuses. See tähendab, et kõik komponendid on tasakaalus. Küll aga võib seda tasakaalu olla Lauritsa sõnul keeruline leida. Nii tuleb õppejõu sõnul küll liikuda, aga samas peab inimene võtma aja ka mõtisklemiseks. Nii praktiseeritakse väga mitmetes idamaades meditatsiooni. "Istutakse lihtsalt liikumatult maha ja vaadatakse, mis sinu sees toimub."

Meelerahu saavutamine ei toimu kiirelt. "See on ka selline teekond," ütles Laurits. Küll aga leidis Laurits, et isolatsioon on muutnud inimesed ärevaks ning üksikuks, mistõttu ei julge paljud inimesed enda sisse vaadata. Probleemile näeb õppejõud lahendust läheduses ning hoolimises.