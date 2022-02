Eesti Laulu külalisartistid esitlevad uusi lugusid ja aegumatuid hitte

Eesti Laulu poolfinaalides astuvad külalisartistidena lavale Tanja Mihhailova-Saar, Villemdrillem, Laura Põldvere ja Caater. "Lisaks on meil varuks mõned üllatused, aga jätame need neljapäeva õhtuni veel saladuseks," ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula. Küll aga vihjas ta, et sel aastal on näiteks ka žürii liikmetel võimalus lavale astuda.

Neljapäeval toimuva Eesti Laulu poolfinaali avab 20 aasta tagune võistluslugu "Runaway", mille originaalversiooni esitas Sahlene, aga nüüd tuleb sellega vaatajate ette hoopis Tanja Mihhailova-Saar. Esimene poolfinaal toob suurel laval taas kokku Caatri ja tantsutrupi eesotsas Monika Tuviga.

Eesti Laulu teine poolfinaal pakub rohkelt värsket muusikat, sest oma uute lugudega tulevad vaatajate ette Villemdrillem ja Laura Põldvere.

Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril Saku suurhallis. Poolfinaalid toimuvad ilma publikuta, muusikavõistlust ja selle ümber toimuvat saab jälgida telekanalite ETV, ETV+ ja ETV2, Raadio 2, ERR.ee portaali ja veebikanali Jupiter vahendusel.