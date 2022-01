Ella Mail ilmus lugu "DFMU"

Ella Mai ütles, et uue loo valmimisprotsess oli justkui teraapiasessioon ja peegeldas sel momendil laulja enda elu. Ta tõdes, et see oli talle keeruline aeg.

Mai lauljakarjäär algas 2014. aastal, kui ta võttis osa lauluvõistlusest X Factor. Aasta hiljem avaldas ta neljaloolise EP "Trouble". 2018. aastal ilmus laulja debüütalbum "Ella Mai". Pärast seda tegi Mai muusikast pausi. 2019. aastal avaldas Ed Sheeran koos Maiga singli "Put It All On Me". Samal aastal võitis Mai oma debüütalbumi looga "Boo'd Up" parima RnB-loo Grammy. 2020. aastal ilmus tal lugu "Not Another Love Song".