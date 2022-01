Moldova avaldas oma euroloo

Tänavune Eurovisioon on Zdob si Zdubile kolmas kord Moldovat esindada. Kooslus jäi 2005. aastal looga "Boonika Bate Doba" lauluvõistlusel kuuendaks, see oli ühtlasi Moldova esimene kord Eurovisioonist osa võtta. 2011. aastal sai ansambel looga "So Lucky" aga kaheteistkümnenda koha. Seekordse Moldova eurolaulu pealkiri "Trenuletul" tähendab tõlkes rongi.

Moldova on Eurovisiooni suures finaalis osalenud 11 korda. 2017. aastal viis SunStroke Project riigi esimest korda Eurovisiooni esikolmikusse.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad Torinos 10. ja 12. mail, finaal 14. mail. Zdob si Zdub astub võistlustulle esimeses poolfinaalis.