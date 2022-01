Tsirkuseartistid: sõrmed kibelevad, et saada sinna üles!

Tsirkusestuudio Folie õhuakrobaat Laura Kivistik on omal alal tegija. Nii ei tegele tütarlaps tsirkusega ainuüksi enda hobiks, vaid on omandanud ka vastava hariduse Soomes. Küll aga tõdes neiu, et koole, kus tsirkuseartistiks õppida saab, on üle maailma mitmeid.

Mikk Bernadt alustas žongleerimisega kümme aastat tagasi. Hetkel suudab ta žongleerida kogunisti üheksa või kümne palliga. Küll aga peaks ta maailmarekordi saavutamiseks veel mõned pallid juurde lisama. Praegu on tehtud parim saavutus 14 palliga.

Veel gümnaasiumis õppivad Mikk Bernadt ja Mia Erika Peterson soovivad samuti enda tulevikku tsirkusega siduda. Nii valmistuvad mõlemad usinasti eelseisvateks katseteks, kus tuleb tulevastele õppejõududele tõestada, et nad on tsirkusemaailmas juba suurepärased tegijad.

Mia Erika Petersoni põhialaks on akrobaatika ning just õhuakrobaatika. Tsirkuseni jõudis Peterson üle kaheksa aasta tagasi. Nii Peterson kui ka Kivistik tõdesid, et kõrgustesse ronimine on neile südamelähedane ning köidab iga päevaga järjest enam. "Sõrmed kohe kibelevad, et saada sinna üles," ütles Kivistik.

Kõik noored panevad ennast proovile ka treeneri rollis. Küll aga tõdes Kivistik, et trenni satuvad rohkem tüdrukud kui poisid. Põhjus, miks see nii on välja kujunenud, ei osanud tütarlaps öelda. Julgelt oodatakse treeningutele ka poisse.