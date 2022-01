George Ezra avaldas oma tulevase albumi avaloo "Anyone For You"

BRIT-auhinna võitja, mitmekordselt plaatinaga sertifitseeritud muusik George Ezra avaldas 28. jaanuaril uue singli "Anyone For You" ja teatas uue albumi ilmumiskuupäeva.

George Ezra uus album "Gold Rush Kid" näeb ilmavalgust 10. juunil. Plaadi avalugu "Anyone For You" ilmus koos muusikavideoga, lisaks teatas artist ka oma Edinburghi, Manchesteri ja Londoni klubikontsertidest veebruaris ja märtsis. Tema seni suurim kontsert toimub tänavu 17. juulil Finsbury pargis Londonis.

Pärast kahte hittalbumit "Wanted On Voyage" (2014) ja "Staying At Tamara's" (2018) - mõlemad, mis saavutasid Ühendkuningriigis esikoha ning müüsid miljoneid -, on Ezra sõnul aeg tagasi tulla ning avaldada materjal, mis tal on valminud koostöös Londoni laulukirjutaja ja produtsendi Joel Pottiga.

Lisaks muusikategemisele on George töötanud ka kahe taskuhäälingu kallal, mis on saavutanud edetabelites kõrgeid kohti ja võitnud auhindu. Taskuhäälingus "George Ezra & Friends" vestleb laulja maailma suurimate popstaaridega - Sir Elton Johni, Ed Sheerani, Sam Smithi, Sir Tom Jonesi, Lewis Capaldi ja paljude teistega. Taskuhäälingus "Phone A Friend" võtab laulja ette vaimse tervise teemad.