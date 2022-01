Kihlveokontor: Eesti LauIu esimesest poolfinaalist väljub võitjana Ott, teisest Stefan

Betsafe'i ennustusportaali analüütikute kinnitusel on Eesti Laulu esimene poolfinaal oluliselt tasavägisem, kuid teine peidab endas tõenäolist võitjat. Eestlaste soosikud on ennustuste järgi Stefan, Ott Lepland ning Andrei Zevakin koos Grete Paiaga.

Esimene poolfinaal tõotab mõnes mõttes tulla tugevam: kui veerandfinaalidest pääses kokku 12 laulu edasi rahva häältega ja kaheksa žürii valikul, siis neist 12 rahva lemmikust on esimesse poolfinaali sattunud lausa seitse.

Kindlaks edasipääsejaks on esimesest poolfinaalist Ott Lepland koefitsiendiga 2,75. Tal on tihedalt kannul Andrei Zevakini ja Grete Paia (koefitsient 3,00).

Edasipääsu kindlustavad Betsafe'i koefitsientide järgi veel Stig Rästa (7,00) ja Elysa (7,00), ning viimasena laulab sellest poolfinaalist ennast finaali Elina Nechayeva (7,00). Kõik viis ülalnimetatud lugu pääsesid oma veerandfinaalist samuti rahva häältega edasi.

Esimese poolfinaali ennustatav järjestus ja võidukoefitsiendid:

Ott Lepland – "Aovalguses" - 2.75

Andrei Zevakin feat. Grete Paia – "Mis nüüd saab" - 3.00

Elina Nechayeva – "Remedy" - 7.00

Elysa – "Fire" - 7.00

Stig Rästa – "Interstellar" - 7.00

Merilin Mälk – "Little Girl" - 25.00

Triin Niitoja and Frants Tikerpuu – "Laululind" - 30.00

Alabama Watchdog – "Move On" - 40.00

Kaia-Liisa Kesler – "Vaikus" - 40.00

Helen – "Vaata minu poole" - 50.00

Teise poolfinaali kindlaks edasipääsejaks on Stefan (võidukoefitsient 1,90), keda peetakse ühtlasi ka kogu võistluse suurimaks soosikuks (finaali võidukoefitsient 3,00). Teiste artistide kohta on Betsafe'i analüütikute sõnul põhjapanevaid ennustusi teha juba raskem.

Arvestades Black Velveti ajaloolist fännibaasi, pääseb nende võistluslugu poolfinaalist suhteliselt kindlalt edasi (koefitsient 3,50). Teise poolfinaali kolmanda koha pälvib koefitsientide järgi noor talent Jaagup Tuisk (6,50).

Teise poolfinaali viimase edasipääseja osas on tihedad konkurendid Jyrise (15,00) ja Maian (15,00).

Teise poolfinaali ennustatav järjestus ja võidukoefitsiendid:

Stefan – Hope - 1.90

Black Velvet – "Sandra" - 3.50

Jaagup Tuisk – "Kui vaid" - 6.50

Anna Sahlene – "Champion" - 8.00

Jyrise – "Plaksuta" - 15.00

Maian – "Meeletu" - 15.00

Evelin Samuel – "Waterfall" - 40.00

Boamadu – "Mitte kauaks" - 50.00

Minimal Wind, Elisabeth Tiffany – "What to Make of This" - 50.00

Pur Mudd and Shira – "Golden Shores" - 50.00

Eesti Laulu poolfinaalid on ETV eetris 3. ja 5. veebruaril kell 19.30. "Aktuaalse kaamera" ajal kell 21 näeb lavatagust mõõduvõttu ETV2-s. Suur finaal toimub 12. veebruaril. Kõiki saateid on otse võimalik vaatada ka ERR Menus.