Ariadne fännab koos emaga "Videviku" saagat: perfektne soundtrack filmile

Raadio 2 saates "Suur plaat ja väike plaat" jagasid endale olulist muusikat Liina Ariadne Pedanik koos ema Ita-Riina Pedanikuga. Selgus, et mõlemad on suured filmisaaga "Videvik" austajad.

Ainult nelja loo valimine tundus nii Liina Ariadnele kui ka Ita-Riinale absurdne. "Neli lugu ainult valida on minu jaoks kriminaalne," naljatles Liina Ariadne. Küll aga said need muusikapalad saatesse siiski valitud.

Muusika pole kummalegi naisterahvale võõras. Nii lööb Liina Ariadne laineid eesti muusikamaastikul ning tema ema Ita-Riina harib noori muusikavaldkonnas. Üksteisega jagavad pereliikmed ka uut muusikat. Nii koostab näiteks Liina Ariadne emale isegi Spotify playliste, kuhu lisab uusi lugusid, mis võiksid emale meeltmööda olla.

"Me oleme nagu kaksikud," ütles Liina Ariadne ja lisas, et ema on kindlasti üks tema parimaid sõbrannasid. "Me oleme alati väga hästi läbi saanud," tõdes Ariadne, kelle sõnul mängib nende omavahelises suhtluses tähelepanuväärset rolli ka muusika.

Oma muusikanimekirja tutvustades tõdes Ita-Riina, et üritas valida saatesse lood, mis on teda elu jooksul palju saatnud. Nii kõlas esimesena tema soovinimekirjast ABBA lugu "My love my life".

ABBA repertuaarist oli Ita-Riinal keeruline valikut langetada, kuna kõik lood on mingis eluetapis olnud tema lemmikud. "My love my life" jäi emale meelde aga tänu "Mamma Mia" filmile. Samuti peab Ita-Riina oluliseks loo sõnumit, mida võib tõlgendada mitmel viisil.

Kui ema Ita-Riina alustas enda nimekirja tutvustamist rahuliku ja voolava ABBA-ga, vastandus sellele kiirelt Liina Ariadne. Tütre nelja loo hulka sattus esimeseks ansambli Paramore'i lugu "Decode".

"See bänd on mulle alati olnud väga pikalt südamelähedane," ütles Liina Ariadne. Samuti on Ariadnel soov külastada kunagi ka bändi kontserti. Kuigi Paramore'i repertuaarist meeldib muusikule ka teisi lugusid, on "Decode" Ariadnele meelde jäänud filmist "Videvik".

"Perfektne soundtrack ühele filmile," mainis Liina Ariadne, kelle arvamusega nõustus ka ema Ita-Riina. Üheskoos on nii ema kui ka tütar vaadanud "Videviku" saaga filme ning lugenud raamatuid.

Järgmisena kõlas Ita-Riina valikust Stingi lugu "When We Dance". "Ma armastan Stingi," tõdes Ita-Riina. Ka on emal olnud võimalus käia kõigil Stingi kontsertidel Eestis.

Teismeeast on Liina Ariadnet saatnud ansambel Years & Years, kelle loomingut kuulab meelsasti ka ema Ita-Riina. Nii meenutasid mõlemad, kuidas nad on artisti lugusid kuulanud nii pikkadel bussisõitudel kui ka festivalidel. "See oli ikka super!" meenutas Ita-Riina muusiku esinemist Positivus festivalil. Niisiis kõlas Liina Ariadne nimekirjast Years & Yearsi singel "King".

Ita-Riina avaldas saates, et enim kõnetavad teda just meesartistid. "Ei tea miks, aga nii on," ütles ta. Nii peab ema üheks suurepäraseks artistiks ka Suurbritannia laulukirjutajat Seali.

Kuigi artist ei pruugi olla välimuselt ühiskonna iluideaal, leiab Ita-Riina, et oma loominguga suudab muusik ennast muuta kõige ilusamaks inimeseks maailmas. Ehkki artistil on palju ilusaid ja ägedaid lugusid, meenutab Seali singel "Crazy" Ita-Riinale kurba sündmust, mil siit ilmast lahkus tema äi. "Muusika ongi minu jaoks teraapia," tõdes naisterahvas, kelle sõnul on see laul teda palju aidanud.

Ansambli Bring Me The Horizoni juurde leidis Liina Ariadne tee tänu enda elukaaslasele. Ariadne tõdes, et oli küll varem ansamblist kuulnud, ent polnud selle loominguga põhjalikumalt tutvunud. Küll aga sai bändist õige pea Liina Ariadne lemmik ning üheskoos oma kihlatu Marttiga on nad käinud ka Bring Me The Horizoni kontserdil.

"Selle bändiga on mul just nii palju häid mälestusi koos Marttiga," ütles Liina Ariadne, kelle sõnul meenuvad ansambliga ka noorte toredad seiklused Ameerikas.

Ita-Riina viimase loona kõlas saates lugu "Sledgehammer" Peter Gabrieli esituses. Eriliselt meeldib emale singel just live-ettekandena. Seda mitte ainult Peter Gabrieli, vaid ka teiste artistide loomingu puhul. "Ikkagi see live on minu jaoks hästi-hästi oluline olnud. Seal tuleb kogu see muusikamahl välja kõige paremini."

Saate lõpetas Liina Ariadne valitud lugu "Glitter", mida esitab Uus-Meremaa artist Benee. Artisti loominguni jõudis Liina Ariadne tänu TikTokile. Lugu meeldib Ariadnele kuulata kõige rohkem videomängu Animal Crossingu mängimise ajal. Nii tõdes ta, et singel ja videomäng aitavad tal põgeneda justkui teise maailma.

"Kuidagi tema muusika viib mind tagasi sinna turvalisse kohta," ütles Ariadne.