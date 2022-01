Muusik ja luuletaja EiK avaldas oma viienda albumi

31. jaanuaril avaldas EiK oma viienda albumi, mis kannab pealkirja "uduvaip". Muusiku enda sõnul on tegemist teosega, mille kohta võib ta puhta südamega öelda, et on leidnud oma kõla.

"Tegu on kaugenemisega hiphopist, see plaat on ju hoopis indie!" kommenteeris autor. Albumit kirjeldab muusik tervikuna, mida koostades on ta saanud luua laule, mida ise praegusel momendil kuulaks koos inimestega, kelle loomingust ta meeletult lugu peab.

"Kesksel kohal on just laulude sõnad, mis ometi on seatud sellisesse vormi, et saan end tunda vabana taagast olla liigitatud räppariks," avas EiK uue loomingu tausta.

"See plaat on lugu lahtiütlemistest ja lahkumistest," kirjeldas EiK, "Sellest, kuivõrd oluline on vahepeal tundmatusse hüpata, et olla uues paigas õnnelikum."

Nagu EiKi puhul tavaks, siis on ka "uduvaip" kollaaž erinevate kunstnike koostööst. Uuel albumil teevad kaasa nii varasematelt plaatidelt tuttavad autorid nagu kitarrist Mattias Tirmaste, laulja Maris Pihlap, produtsendid Luurel Varas, Sammalhabe ja hxlger, aga ka näiteks jonas.fk, trummar Kristjan Tenso, viiuldaja Johan Kristjan Aimla ning laulja Liisu Ots.

Eriliselt olulise panuse andis plaadi valmimisele heliinsener Jose Diogo Neves, plaadikaaned kujundas Andree Paat alias Kirjatehnika.

Viimase seitsme aasta jooksul on EiKil ilmunud albumid "uinak", "äratuskell", "unerohi", "EiK" ning kogumikplaat "TIKS 097". Ka "uduvaiba" puhul jätkub koostöö plaadifirmaga TIKS rekords.