USA rokkbänd Elder esineb kevadel Tallinnas

Bostonis 2005. aastal alustanud Elder on žanripiire ületav bänd, kes seob rasked sügavad psühhedeelsed helid progressiivsete elementide ja massiivsete helimaastikega. Nad on tänaseks välja andnud kaks EP-d, ühe split'i, ühe kontsertalbumi ja viis stuudioalbumit. Nende 2017. aastal ilmunud "Reflections of a Floating World" murdis end samal aastal maineka ajakirja The Rolling Stone metal-edetabeli viiendale kohale.

Elder maalib oma muusikaga kauneid pilte ning nende hiljutisim album, 2020. aastal ilmunud "Omens", näitab bändi eksperimenteerimas erakordselt laia värvivalikuga paletiga. Üle kolmeteistkümne aasta salvestati täispikk album lõpuks uue koosseisuga - uue trummari Georg Edertiga. Külalisena kuuleb sel Fabio Cuomo partiisid Rhodose klaveril ja süntesaatoritel.