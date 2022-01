Helilooja Glen Pilvre: tänane popmuusika ei mõjuta eriti kultuuri

Evelin Samuel-Randvere meenutas, et tegelikult pidi tema originaalis laula laulma lugu "Kaelakee hääl", mille on tänaseks tuntuks laulnud hoopis Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilus. "Me laulsime isegi demo sisse, meeshääl oli selles versioonis Ivo Vanem," sõnas ta ja lisas, et sel hetkel pakuti talle aga Jaapanis tööd. "Pidin Priidule ütlema, et kahjuks ma ei saa."

Helilooja Glen Pilvre sõnul on tänapäeva muusika laiem vaade see, et kvantiteeti on rohkem kui kvaliteeti. "See on ka mõistetav, sest muusika tegemine on läinud nii lihtsaks," ütles ta ja lisas, et iga üks võib piltlikult öeldes telefoniga teha muusikat. "Need ajad on möödas, kui pidi tingimata pilli oskama."

"Me oleme üldse tänapäeval olukorras, kus ka plaadifirmadel on turvalisem tõsta esile vana muusikat, sest inimesed tahavad seda kuulata, kui sa vaatad playlist'e, siis seal on vana muusika kuulamise osakaal väga suur," ütles Pilvre ja selgitas, et plaadifirmad ostavad näiteks kokku vanu katalooge. "Väga lihtne on võtta kasvõi tänaseks surnud popmuusiku kataloog ja seda turundada, anda see uuesti vinüülidel välja, aga anda mõne uue artisti loomingut välja, see risk on mõõtmatu."

"Muusika on osa kultuurist ja võikski küsida, kui palju tänane popmuusika on muutud kultuuri, natukene jääb mulje pikemas perspektiivis vaadata, et erilist kultuurimuutust tänane muusika pole toonud, võib-olla räpistiil on sinna liigituv," ütles Pilvre ja mainis, et minevikus on popmuusika mõjutanud tugevalt kultuuri. "Kui võtame The Beatlesi või Elvise aja, siis muusika on tulnud ja teinud totaalse kultuurevolutsiooni, tänane popmuusika seda ei tee, ta on minuti või kuu ja juba tuleb järgmine."

Priit Pajusaare sõnul on rahvusvahelises popmuusikas pilt väga lai, Eesti Laulu puhul on aga spekter üsna kitsas. "Kitsus seisneb selles, et kõik on ühetaoline, ma ei taha midagi öelda, aga ma olen üsna kindel, et täna tehakse väga palju muusikat, millest osa on sattunud ka Eesti Laulule, kus võetakse Spotify top chart ja siis selle järgi tehakse ise lugusid."

Samas rõhutas Pajusaar, et maailmas tehakse ka väga palju häid lugusid. "Jube palju on ikkagi samataolist, sellist, mida sa igast raadiost kuuled, nii kõrini on sellest," kinnitas ta ja tõdes, et see läheb aga rahvale peale. "Peavooluinimesed on kiirtoiduga harjunud, mind see häirib veidi."

"Tänasel päeval pääsevad Eesti Laulul 20 või 40 sekka ilmselgelt sellised lood, mida kogu maailmas ei taha keegi mitte kunagi kuulata ning seda samasugust muusikat on maailm servani täis," nentis ta.