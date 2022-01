Anu Välba uued sugulased on Piret Järvis, Teet Margna ja Mihkel Kärmas

Anna Pihl alustab 4. veebruarist uue saatesarjaga "Sinu uus sugulane", kus uuritakse erinevate tuntud Eesti inimeste sugupuid. "Hommik Anuga" saates selgus, et Anu Välba sugulased on nii Piret Järvis-Milder, Teet Margna kui ka Mihkel Kärmas.

Mihkel Kärmas ja Anu Välba on oma isade kaudu kaheksanda põlve nõod. "See tähendab, et teil on ühised sugulased 1700. aastatel sündinud Esko Peet ja tema naine Mall ja teie juured lähevad kokku Võrtsjärve üleval, seal on üks esiisade talu," selgitas Anna Pihl. Kärmas kinnitas, et kuigi talle need nimed midagi ei ütle, siis see koht klapib küll. "Meil toimub päris tihti suguvõsa kokkutulek Viljandimaal, kus aeg-ajalt üks vanem sugulane rullib lahti tapeedile joonistatud sugupuu, mis läheb Põhjasõjani välja."

Välba ja Margna sugulusside on veidi kaugem: Leetva Hansu ja Made kaudu on nad üheksanda põlve nõod, nende juured kohtuvad Soomaal. "Mina tean, et keegi meie suguvõsas proovis kunagi seda sugupuud kokku panna ja ma tean, et kuskilt kaugelt olen ma seotud Heldur Meeritsaga," meenutas Margna.

Piret Järvis-Milder on aga sugulane nii Välba, Marga kui ka Kärmasega. "Ma poleks osanud arvata kunagi, et mul nii kihvtid sugulased võivad olla," sõnas Järvis-Milder. Lisaks on nad kõik ka Anton Hansen Tammsaare sugulased.

Anna Pihl rõhutas, et päris kõik eestlased ikkagi omavahel sugulased pole. "See saade ongi sellest, et me otsime toredaid seoseid, mille põhjal saab lugusid jutustada," ütles ta ja lisas, et ajalooteemad on teda alati huvitanud. "Mõnikord mõtled, kas tõesti on selline asi võimalik ja kuidas küll nii, kui tuleb veel ka see, kes kellega sugulane on, siis need emotsioonid seal võtteplatsil annavad ka endale energiat."

Samuti selgitas Pihl, et oma saatesarjas "Sinu uus sugulane" räägivad nad vaid veresugulastest ning hõimlaseid arvesse ei võeta. "Eestis on sugulussidemete jälgede ajamise piir kuskil Põhjasõja kandis, sest enne seda polnud veel nii palju kirikuraamatuid, aga kui see sõda käis üle, siis pärast seda kõik muutus ja on päris täpsed jäljed."

"Üldiselt on nii, et eestlased tahavad uskuda rohkem, et nad on mõisnike ja kuningaperedega seotud, pigem on selliseid parandusi Genisse tulnud teha, et neid sealt ära võtta, sest need pole päris tõele vastanud," mainis ta ja tõi välja, et nende saates kohtuvad oma uute sugulaste Anett Kontaveit, Peeter Oja, Kristiina Ehin jt.