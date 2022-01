ETV2 teemaõhtu on pühendatud Indrek Sammulile

Näitleja Indrek Sammul tähistas 28. jaanuaril oma 50. sünnipäeva ning sel puhul on temale pühendatud ka ETV2 teemaõhtu.

"Näitleja: Elus osa. Indrek Sammul"

30. jaanuaril kell 19.30

Tallinna Linnateatri näitleja Indrek Sammul räägib oma loometeest. Autor ja režissöör Gerda Kordemets.

Lavastus "Kuritöö ja karistus"

30. jaanuaril kell 20.30

"Kuritöö ja karistus" on ilmselt Dostojevski tuntuim romaan ja kindlasti on sellega seotud ka suurim hulk eelarvamusi ning stampe. Noor mees tapab liigkasuvõtjast vanamuti ja tema õe. Sellest justkui lugu räägikski. Aga miks Raskolnikov seda teeb ja mis mõtted ta peas liiguvad? Kuidas ja kas üldse on sellega seotud kontekst, mida kenasti "oludeks" nimetatakse ning kuidas saab elu pärast edasi minna?

Just nendele küsimustele püüdis oma legendiks saanud ja kõrgelt pärjatud lavastuses vastuseid leida Elmo Nüganen, kes pälvis oma töö eest vabariikliku teatrifestivali "Draama 99" lavastajapreemia ning Eesti Teatriliidu parima lavastaja aastapreemia 2000. Osades Indrek Sammul, Anu Lamp, Rain Simmul, Aarne Üksküla jt.

"Plekktrumm. Indrek Sammul"

31. jaanuaril kell 00:05

Äsja ilmus uus tõlge vene teatriklassiku Konstantin Stanislavski raamatust "Näitleja töö iseendaga", mille mõju 20. sajandi teatrile on olnud tohutu. Kas Stanislavski arusaam teatrikunstist ja inimhinge toimimisest kõnetab ka tänapäeval? "Plekktrummis" jagab oma kogemust näitleja Indrek Sammul. Saatejuht Joonas Hellerma.