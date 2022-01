Botaanik Urmas Laansoo: taimemaailm köidab inimesi kogu eluks

Botaanik Urmas Laansoo hakkas juba 4-aastaselt peenrasse umbrohtu istutama ja pani esimesed kurgiseemned akna peale koos vanaisaga. "Sageli on inimestega nii, et kui nad hakkavad millegagi tegeleda, siis see varsti läheb üle, aga taimemaailm on selline, mis inimesi köidab kogu eluks," rõhutas ta ja lisas, et ta ütleb tihti inimestele, et on botaanikaaias veel vähe töötanud, ainult 43 aastat, ja ma ei tea sellest maailmast veel mitte midagi, "Taimemaailm on nii suur, nii keeruline, nii rikkalik avastamist on mitmeks eluks."

"Mind on see taimede maailm köitnud lapsest saati ja tänini ma ei mõtle, et peaksin loobuma, elukutset vahetama või hakkama arstiks, taimemaailm on väga-väga huvitav," sõnas Laansoo ja lisas, et kümme või viis aastat Eestis raamatuid lehitsedes, filme vaadates ja arvuti taga istudes on samaväärne kui käia nädal aega mõnes vihmametsas või džunglis. "Sellega õpib ja näeb palju rohkem, sa ei koge siin olles neid lõhnasid ja seda kooslust."

Laansoo läks Tallinna botaanikaaeda tööle 16-aastasena. "Enamik tuleb natukene vanemana, aga ma hakkasin juba koolipõlves siin käima, sest huvi taimede vastu oli nii suur ja kus siis veel Eestis saab näha korraga nii palju põnevaid taimi," selgitas ta ja tõi välja, et kui Eesti looduses kasvab vaid 1500 erinevat liiki taimi, siis botaanikaaias on neid umbes 10 000. "Ise olen ma siia toonud sadu ja sadu taimi."

Lisaks botaanikaiale ka on ka Urmas Laansoo kodu taimi täis. "Mul kardinaid ei ole vaja kasutadagi, võib öelda, et mul on kodus elus kardinad," ütles ta ja lisas, et muuhulgas kogub ta flokse ja pojenge. "See on ka elu jooksul muutunud, kord on olnud üht rohkem, kord on olnud teist, mul on kunagi olnud koduaias ja ruumides kokku üle 2000 erineva liigi, nüüd on pisut vähem."