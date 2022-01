Laine Mägi: tahaksin rohkem teatris mängida

Laine Mägi tantsukool tähistab sel aastal 40. sünnipäeva. Tantsukooli asutaja kinnitas, et kuigi kooliga on piisavalt tegemist, sooviks ta sellele vaatamata tegeleda ka rohkem näitlemisega.

Lavakostüümide puhul on Laine Mägi püüdnud alati saavutada seda, et fantaasiale jääks ruumi. "Kui sa oled paljas, siis pole fantaasiaga midagi teha, tegelikult kujutluspilt mängib alati paremini," sõnas ta ja lisas, et viimased paarkümmend aastat on ta iga 6-7 aasta tagant mõelnud, et milleks tal seda tantsukooli vaja on. "Praegu olen ma jõudnud sinnamaani, et minu õpetajate tiim on viimased kümme aastat nii tugev, kui neid ei oleks, siis ma üksi küll ei oleks siin."

Viimase 40 aastaga on lapsed Mägi hinnangul muutunud lahtisemaks ja avatumaks. "Küsivad, ütlevad ja näitavad oma emotsioone välja, mis on minu meelest tore, aga distsipliini mõttes on neid natukene raskem kätte saada," tõdes ta.

Mägi kinnitas, et kuigi võib jääda mulje, et ta mängib tantsukooli kõrvalt meeletult palju teatris ja kinos, siis see ei vasta tõele. "Ma olen väga vähe filmis, ma läheksin kohe, kui keegi filmi kutsuks," sõnas ta, et kuigi tal oli teatris viimati septembris esietendus, siis selles vallas on keerulised ajad. "Hetkel ei ole mul uusi proove."

Sellest on Laine Mägil kahju, et teatritöid on praegusel hetkel vähem. "Tahaksin mingit tükki teha, tahaksin proove teha, tahaksin oma tööd teha," mainis ta ja rõhutas, et tegemistest tal samas puudust ei ole. "Küll ma suvel niidan, talvel roogin lund ja annan tunde, ma olen isegi mõelnud, et huvitav, mida teevad need inimesed, kellele tantsukooli ei ole, kui neil töö läbi on."

"Hommik Anuga" on ETV eetris 30. jaanuaril kell 10.00.