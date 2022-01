Anu Välba kohtub "Hommik Anuga" saates oma uute tuntud sugulastega

4. veebruarist alustab ETV-s Anna Pihli uus saatesari "Sinu uus sugulane", mis uurib tuntud eestlaste sugupuid ja leiab ühendavaid lülisid paljude nimekate eestlaste vahel. Üks selline üllatus avaneb sel pühapäeval televaatajate silme ees, kui "Hommik Anuga" saatekülaliseks kutsutud Anna Pihl otsustas avada hoopis saatejuhi sugupuud.

Anu Välbale teadmata on pühapäeval palutud saatesse kolm inimest, kes oma näo ja nimega on tuttavad igale eestlasele. Saatejuhile jättis see kohtumine erilise jälje. "Sellist üllatust pole ma oma elus enne läbi elanud," ütleb ta. "Siiamaani on uskumatu, kes mu uued sugulased on. Eriti äge on see, et tegu pole mitte põneva saate-eksperimendiga, millena see tundub, vaid päris eluga, mis nüüd teatavas mõttes on muutunud."

Anu Välbale korraldatud üllatuskohtumist näeb sel pühapäeval "Hommik Anuga" saates.