Mihkel Raud: naksitrallid on lastele siiani olulised

"Tegemist on suurepärase ja hästi etteloetava teosega," rääkis Mihkel Raud "Ringvaates". Võiks arvata, et lasteraamatuid on lihtne kirjutada, aga Raua sõnul see nii sugugi pole. "Lapsed on kohutavalt nõudlikud lugejad, neil puudub sotsiaalne võime teha nägu, et neid huvitab, kuulates või lugedes asja, mis neid tegelikult üldse ei huvita," sõnas Raud.

Mehe sõnul ütles tema isa Eno alati, et hea raamatu valemiks on lahedad tegelased, kes satuvad põnevatesse seiklustesse. "Nad on vaimukad tegelased ja isa oli erakordselt vaimukas kirjanik, suurepärane kirjutaja. Selle tõestus ongi see, et naksitrallid on siiani eesti lastele olulised," ütles Raud.

Et nii Mihkel Raua ema kui ka isa on kirjanikud, oli kodus traditsiooniks lastele uute raamatute käsikirjade ettelugemine. "Enne magama jäämist pandi mind ja Piretit koos vanemate voodisse ja vanemad lugesid valju häälega töös olevaid raamatuid, justkui testisid neid," rääkis Raud. ""Arabella, mereröövli tütre" puhul pistsin ühe peatüki lugemise ajal röökides nutma, see oli kohutavalt hirmus. Ema õnneks ei võtnud peatükki välja, küll aga lisas tiitellehele väikse märkuse, et väga väikestele lastele ei ole ettelugemiseks sobilik," muigas Raud.